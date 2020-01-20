كارثة.. 10 أعراض غير متوقعة تنذر بالإصابة بالاكتئاب.. أبرزها زيادة الشهية

قد يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بالإكتئاب دون معرفة ذلك، فكثير من الأشخاص يتجاهل اعراض تنذر بالإصابة بالاكتئاب، وهو أمر ليس ببسيط، فيمكن للاكتئاب أن يدفع البعض للتفكير في الأنتحار أو أذية النفس، لحسن الحظ نشر موقع " health line " بعض الأعراض التي تنذر بالإصابة بالإكتئاب، وتشمل:



•زيادة الشهية او فقدانها



•إعياء



•النسيان



•انخفضت الرغبة الجنسية



•تغيرات في المزاج



•الأرق



•انخفاض التركيز



•نقص الطاقة



•مشاعر اليأس ، والشعور بالذنب ، أو كليهما



•أفكار الانتحار

