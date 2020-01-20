تعرف على أعراض وطرق علاج فوبيا الوقوع في الحب

يعاني بعض الأشخاص الخوف من الوقوع في الحب، في البداية ظن البعض أن الأمر شخصي أو حالات فردية، حتى أكدت الأبحاث أنه هناك فوبيا الخوف من الوقوع في الحب، ويمكن تعريفها بأنها الشعور بالخوف من الوقوع في الحُب أو أي ارتباط عاطفي، مما يجعل المصابين به يسعون للابتعاد، والهروب من أي التزامات عاطفية.



وتعد أبرز أعراض فوبيا الوقوع في الحب حسب ما أشار موقع "health line" التالي :



-القلق الشديد تجاه الوقوع في الحب أو الدخول في علاقة عاطفية.



-دفن المشاعر والعواطف داخل الإنسان قدر الإمكان.



-التجنب بشكل كبير للأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها العشاق.



-إلغاء فكرة الزواج .



-تحبيذ العزلة عن العالم الخارجي بسبب الخوف من الوقوع في الحب.



ويمكن التغلب على فوبيا الخوف من الوقوع في الحب بالشكل التالي:



-عادة ما يعتبر العلاج المعرفي السلوكي أحد أفضل الطرق لعلاج أمراض الفوبيا بشكل عام.



-العلاج بالصدمة للوصول في نهاية المطاف إلى مساعدة المريض على الحد من القلق والخوف جراء الحب والعواطف الرومانسية.



-في الحالات الشديدة جدا، يمكن أن تكون الأدوية مفيدة أيضًا للتحكم في مشاعر وأفكار المريض تجاه الحب والغرام.

