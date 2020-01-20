حد يمنشن لأم مكة.. تعليقات المصريين على تغريدة رشا مهدي لـ محمد صلاح

لا دا يقلب رشا مهدي بسس...

حد يمنشن لام مكة يجماعة ايه التهريج دا 😂😂 https://t.co/Wdm3ij0FGY — Mustafi❤ (@Mustafa_20_12) January 19, 2020

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #رشا مهدى، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد عقب تسجيل الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفه الثاني في شباك مانشستر يونايتد وخلع قميصه للاحتفال مع الجماهير".علقت الفنانة رشا مهدى عبر حسابها الشخصي على تويتر "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني فى السقعة يا قلب مصر".وتفاعل العديد من الجمهور مع تغريدة رشا مهدي، إذ أعاد رواد موقع التواصل الاجتماعي نشر التغريدة عبر حساباتهم الشخصية، معلقين على التغريدة كالاتى:‏"مبروك يا صلاح الجون حلو بس متخليش اليسون يجري عليك بسرعة وجامد كده لاحسن يخبط فيك وتتعور يا كتف مصر 🇪🇬❤️تويت كأنك رشا مهدي"، "هو أنا لية ماحدش بيقولي يا قلب مصر زي رشا مهدي".‏‎كما علق المستخدمون قائلون :"#محمد_صلاح ممكن من غير احراج يا ابو صلاح متقلعش فلينه تاني احسن تستهوى😅 بصوت ‎#رشا_مهدي"، "انا لما رشا مهدي قالت لصلاح يا قلب مصراممممم و ايه كمان"، لا دا يقلب رشا مهدي بسس... حد يمنشن لام مكة يجماعة ايه التهريج دا" ، "رشا مهدي فنانة بطعم الأم الحنون"، "أهو مصر كلها مسكت في كومنت رشا مهدي وسابت قلب مصر".