جوجل يحتفل بذكرى ميلاد مفيدة عبدالرحمن الـ 106

برسوم كارتونية متحركة، يحتفل محرك البحث، اليوم، بذكرى الميلاد 106 لـ مفيدة عبدالرحمن أول امرأة تمارس مهنةفي مصر.واحتفل جوجل بذكرى ميلادها من خلال صورها بطريقة الرسوم الكارتونية مرافقة لشعار جوجل، نظرا لمسيرتها الحافلة كسيدة مصرية رائدة في مجال المحاماة حيث تعد من أوائل المحاميات في، وتعد أول محامية ترفع دعاوى أمام محكمة النقض المصرية.وكان مشوارحافلا بالنجاحات منذ التحاقها للدراسة بجامعة الملك فؤاد الأول، وزواجها أثناء الدراسة لتصبح أول أم تتخرج فيها أيضا.استمر نجاحها حتى أصبحت عضوا في البرلمان واستمرت فيه لمدة 17 عاما، كانت خلالها نائبة نشطة، وأصبحت المرأة الوحيدة التي شاركت في لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين في الستينيات.