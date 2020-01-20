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منوعات

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد مفيدة عبدالرحمن الـ 106

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:10 ص
احتفال جوجل بذكرى
احتفال جوجل بذكرى ميلاد مفيدة عبدالرحمن
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أماني إبراهيم
برسوم كارتونية متحركة، يحتفل محرك البحث جوجل، اليوم، بذكرى الميلاد 106 لـ مفيدة عبدالرحمن أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في مصر.

واحتفل جوجل بذكرى ميلادها من خلال صورها بطريقة الرسوم الكارتونية مرافقة لشعار جوجل، نظرا لمسيرتها الحافلة كسيدة مصرية رائدة في مجال المحاماة حيث تعد من أوائل المحاميات في مصر، وتعد أول محامية ترفع دعاوى أمام محكمة النقض المصرية.

وكان مشوار مفيدة حافلا بالنجاحات منذ التحاقها للدراسة بجامعة الملك فؤاد الأول، وزواجها أثناء الدراسة لتصبح أول أم تتخرج فيها أيضا.

استمر نجاحها حتى أصبحت عضوا في البرلمان واستمرت فيه لمدة 17 عاما، كانت خلالها نائبة نشطة، وأصبحت المرأة الوحيدة التي شاركت في لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين في الستينيات.
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