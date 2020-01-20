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فن

لقطات لم ترها.. فيديوهات جديدة من عزاء ماجدة الصباحي

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:23 ص
عزاء ماجدة الصباحي
عزاء ماجدة الصباحي
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شروق ابراهيم
اقيم امس الاحد عزاء النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي توفيت الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا، بحضور اهل الفن والاعلام والسياسة.

وحضر مندوب عن رئاسة الجمهورية العزاء تقديرا لمشوار ماجدة الصباحي في السينما واهتمامها بقضايا المراة المصرية والعربية.

وكان في مقدمة حضور العزاء كل من محمود قابيل وليلي علوي وفيفي عبده.

كما سيطرت ملامح الحزن والتأثر على يسرا وصابرين ورجاء الجداوي وسمية الخشاب.

جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى توفيت عصر الخميس الماضي بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى ولم تكتف فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التي أصبحت علامات فى تاريخ السينما ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، فضلا عن الأفلام الاجتماعية ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما.

كما أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وقالت إنها خاضت هذه التجارب المهمة للتاريخ والوطن والفن، ومنها فيلم «العمر لحظة» الذى تحدث عن فترة النكسة وجرائم إسرائيل وحرب أكتوبر، وأفلام دينية ومنها: هجرة الرسول، وعظماء الإسلام.
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