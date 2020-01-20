خفير يهشم رأس نجل عمه بالفأس بسبب الخلاف على ري الأراضى الزراعية بقليوب

هشم خفير رأس نجل عمه بالفأس بسبب الخلاف على رى الأراضى الزراعية بقليوب، تم نقل المصاب إلى المستشفى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن مأمور مركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية عزبة سلامه الديب – التابعه لقرية كوم أشفين – دائرة المركز



وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول إسماعيل ف ا " 35 سنة مزارع مصاب ( كسر بالجمجمه وجرح قطعى بالرأس ) وتم نقله لمستشفى قليوب العام وطرف ثان نجل عمه مختار ه م " خفير خصوصي ومقيم ذات العنوان .



وذلك لحدوث مشاده كلامية بينهما بسبب خلافات على ري أرضهما الزراعيه تطورت لمشاجره قام على أثرها الثانى بالتعدى على الأول بعصا خشبية خاصة بفأس محدثًا إصابته المشار اليها.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه وتولت النيابة التحقيق.