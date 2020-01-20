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أخبار البلد

فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" ينقذ مسنا بمحافظة دمياط وينقله لدار رعاية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:00 م
فريق أطفال بلا مأوى
فريق أطفال بلا مأوى
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محمد عبد المنعم
قام فريق أطفال وكبار بلا مأوى إنقاذ مسن يفترش أحد شوارع رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك في إطار حملة المشردين التي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أن المسن يدعى أ.م. بالغ من العمر 74 عامًا.

ولم يجد سوى الشارع مأوى وملاذ له بعد أن تركه أفراد أسرته بدون رعاية نتيجة وجود خلافات أسرية منذ أكثر من ١٠ سنوات.

وعلى الفور تحرك الفريق، وتم نقله لدار رعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط وفريق التدخل السريع واقناعه بخطور تواجده في الشارع.
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