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فيلم تسجيلي حول آفاق الاستثمار بافريقيا خلال أعمال القمة البريطانية الافريقية

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:58 ص
عمق العلاقات
عمق العلاقات
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ريهام فيكتور
بدأت فعاليات انطلاق أعمال القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء بريطانيا بعرض فيلم تسجيلى يعرض آفاق الاستثمار بالقارة الإفريقية .

وتنطلق اليوم الإثنين، قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية بلندن، وذلك بمشاركة مصر وزعماء الدول الأفريقية وبريطانيا، رؤساء منظمات الأعمال الدولية، وكبار المستثمرين البريطانيين والأفارقة.

تغطي القمة، التى سيفتتحها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، خطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، التجارة وخاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، فرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا .

وتسعى بريطانيا لكى تكون أكبر مستثمر من مجموعة السبع الصناعية بالقارة الأفريقية بحلول عام 2022 من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز التجارة بين الجانبين وزيادة استثماراتها بالقارة السمراء.

وتنظر الدول الكبرى، ومن بينها بريطانيا، إلى القارة الأفريقية على أنها لاعب هام على الساحة الاقتصادية والعلاقات الدولية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية وإمكانياتها الاقتصادية الضخمة، حيث شهدت بيئة الأعمال تحسنا ملحوظا فى عدد من الدول الأفريقية وهو ما ساهم فى زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة، علاوة على النمو السريع لعدد من القطاعات الاقتصادية بأفريقيا كالتجارة والطاقة والتعدين وغيرها.
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