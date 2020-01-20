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أخبار العالم

الرئاسة التونسية: ماكرون متفهم عدم مشاركتنا في مؤتمر برلين

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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أ ش أ
قالت الرئاسة التونسية، اليوم /الاثنين/، "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد أمس، وأحاطه علما بما تم مناقشته والتوصل إليه في هذا المؤتمر.
وأضافت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم - أن قيس سعيد تلقى في وقت متأخر من مساء أمس /الأحد/ اتصالا هاتفيا من ماكرون، وتناولت المحادثة أيضا ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة، حيث أشار الرئيس التونسي إلى المبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند جمعه لعدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل إلى حل ليبي ليبي.

ولفت قيس سعيد إلى أن تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا، حيث تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني وعلى كافة المستويات الأخرى.

ومن جانبه، جدد الرئيس الفرنسي دعوته للرئيس التونسي لزيارة فرنسا.. كما دعا سعيد، ماكرون لزيارة تونس.
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