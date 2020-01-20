الحاصلات الزراعية: حرائق أستراليا ترفع أسعار العدس والفول محليا

قال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أحمد الباشا، إن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس على أسعار بعض أنواع الحاصلات الزراعية خاصة الفول والعدس، مرجعا ذلك إلى الارتفاعات العالمية.



وأرجع الباشا ، ارتفاع أسعار الفول والعدس إلى وجود كميات قليلة في الخارج خاصة بعد انتشار الحرائق في استراليا، وتحول بعض الدول المنتجة ومستوردة مثل الهند.



وأشار إلى أن أسعار الفول عالميا تتراوح بين 650 و750 دولارا للطن، وأسعار العدس تتراوح بين 725 و800 دولار للطن، يضاف عليها المصاريف الادارية والشحن والتخليص الجمركي أي ما يتراوح بين 5 الي 8% خلاف السعر في بلد المنشأ.



وأوضح الباشا، أن أسعار العدس تباع في الجملة ما بين 12 و16 جنيها للكيلو حسب الجودة والنوع ، ويصل للمستهلك باسعار تتراوح بين 16 و25 جنيها حسب التعبئة والتغليف ومصاريف النقل وأماكن البيع، وتتراوح اسعار الفول المستورد ما بين 13 و16 جنيها في الجملة، مشيرا إلي أن المستوردين يبعيون البضائع المخزنة لديهم بأسعار رخيصة لانهم اشتروها بسعر أقل من الاسعار العالمية المرتفعة الان، وأن نسبة هامش ربح التجار لا تتعدي ال5% بأي حال من الاحوال.



ولفت النظر إلي أن مصر تستورد نحو 98 % من حجم استهلاكها من العدس، وتستورد نحو 88% من حجم استهلاكها من الفول، وأهم الدول الموردة لمصر هي كندا واستراليا

