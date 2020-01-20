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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20 يناير 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:46 م
اسعار الدواجن
اسعار الدواجن
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قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الدواجن البيضاء ، فى بورصة الدواجن اليوم ،الاثنين ،20 يناير 2020 وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 25 و26 جنيها للكيلو، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح بين 20 و21 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الابيض ما بين 5 جنيهات إلى 8.8 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.

وسجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12 و15 جنيها.

وسجل سعر البيض الأبيض وسعر البيض الأحمر مبلغا يتراوح ما بين 35 و36 جنيها.
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