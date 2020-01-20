بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي

أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة ثالثة بسبب الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا في مدينة "ووهان" بمقاطعة هوبي وسط البلاد، فيما تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في العاصمة "بكين" ومدينة "شنتشن" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد.
تختلف علامات وأعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة، وهذا يتوقف على عوامل مثل نوع الجرثومة التي تسبب العدوى والسن والصحة العامة، وغالبًا ما تشبه أعراض الالتهاب الرئوي بأعراض البرد أو الإنفلونزا، لكنها تستمر لفترة أطول.
قد تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي، بحسب موقع mayoclinic:
1- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال
2- الارتباك أو التغيرات في الوعي العقلي (لدى البالغين من سن 65 وما فوق)
- السعال مصحوب ببلغم
3- إعياء
4- حمى وتعرق وقشعريرة
5-تصبح درجة حرارة الجسم أقل من الطبيعي (عند البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة)
6-الغثيان والقيء أو الإسهال
7-ضيق في التنفس
تختلف علامات وأعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة، وهذا يتوقف على عوامل مثل نوع الجرثومة التي تسبب العدوى والسن والصحة العامة، وغالبًا ما تشبه أعراض الالتهاب الرئوي بأعراض البرد أو الإنفلونزا، لكنها تستمر لفترة أطول.
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قد تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي، بحسب موقع mayoclinic:
1- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال
2- الارتباك أو التغيرات في الوعي العقلي (لدى البالغين من سن 65 وما فوق)
- السعال مصحوب ببلغم
3- إعياء
4- حمى وتعرق وقشعريرة
5-تصبح درجة حرارة الجسم أقل من الطبيعي (عند البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة)
6-الغثيان والقيء أو الإسهال
7-ضيق في التنفس