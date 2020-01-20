AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:25 م
اعراض الالتهاب الرئوي
اعراض الالتهاب الرئوي
Advertisements
رشا عوني
أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة ثالثة بسبب الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا في مدينة "ووهان" بمقاطعة هوبي وسط البلاد، فيما تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في العاصمة "بكين" ومدينة "شنتشن" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد.

تختلف علامات وأعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة، وهذا يتوقف على عوامل مثل نوع الجرثومة التي تسبب العدوى والسن والصحة العامة، وغالبًا ما تشبه أعراض الالتهاب الرئوي بأعراض البرد أو الإنفلونزا، لكنها تستمر لفترة أطول.

اقرأ أيضًا

قد تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي، بحسب موقع mayoclinic: 

1- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال
2- الارتباك أو التغيرات في الوعي العقلي (لدى البالغين من سن 65 وما فوق)
- السعال مصحوب ببلغم
3- إعياء
4- حمى وتعرق وقشعريرة
5-تصبح درجة حرارة الجسم أقل من الطبيعي (عند البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة)
6-الغثيان والقيء أو الإسهال
7-ضيق في التنفس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا .. العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي

اليوم العالمي لـ الالتهاب الرئوي.. متى يصبح قاتلا .. تعرفي على أسبابه وأعراضه.. وعلاجات منزلية للشفاء من الإصابة

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. تعرف على أعراضه وأبرز العلاجات وطرق الوقاية منه للكبار والأطفال

أبرزها السحايا.. تعرف على أسباب ومضاعفات الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي .. الأعراض والتشخيص وطرق الوقاية .. تقرير

مع بداية العام الجديد.. القنصلية السعودية تحذر رعاياها في بكين

ترشيحاتنا

بريطانيا تعتزم عقد صفقات استثمارية مع مصر في هذه المجالات

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو.. الأهلي يعلق على الاستبدال الإفريقي.. لقاء الجنايني مع محمد صلاح

اوعى تصدقها.. أشهر الخرافات عن السرطان.. 12 معلومة خاطئة

قناة أمريكية: لماذا زيف ترامب معلومات عن المصابين في الضربة الإيرانية؟

بعد بكائها .. لبني عبد العزيز مطلوبة على جوجل

متفوقًا على السعودي.. الدوري المصري الثالث عربيًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي

أسعار جيلي geely من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

بقفطان مغربى.. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير