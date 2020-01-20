هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة الداخلية







أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة الداخلية، التي ستقام في الثانية والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد السكة الحديد.



وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود شكري وشادي حسين وأحمد غنيم وعبد الله بيكا وعاشور الأدهم وضياء محمد وعمر سعد وأحمد حاتم ووليد عبد المنعم ومحمود صقر ومحمد جمال.



المباراة تقام في أولى لقاءات الدور الثاني، من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة والقناة، والتي يحتل الفريق صدارتها برصيد ٢٧ نقطة، وبفارق ٨ نقاط عن الداخلية والقناة صاحبي المركز الثاني.





