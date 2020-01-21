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محافظات

لكل اسم حكاية.. ساقية أبو شعرة.. سميت نسبة إلى الإمام علي الشعراني أحد أئمة الشافعية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:00 ص
قرية ساقية أبو شعرة
قرية ساقية أبو شعرة
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محمد امين
تعد قرية ساقية أبو شعرة إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية وهي من أشهر القرى، نظرا لعمل معظم سكانها بصناعة النسيج ويعتبرونها المهنة الأساسية لهم لأنهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. 

ويحترف أهل القرية صناعة السجاد اليدوي ويعمل بها نحو 80% منهم، والذي حاز شهرة عالمية ويتم تصديره إلى الخارج، إلا أن تلك الصناعة بدأت تعاني من الركود وفي طريقها للاندثار، نظرًا للمشاكل التي تواجه أبناء القرية في توفير الخامات والتمويل والتسويق .

كما يعمل بقية أفراد القرية بالزراعة ورعاية الماشية الخاصة بهم حيث يغلب على القرية الطابع الريفي ويمتلك معظم أهلها أراضي زراعية وسميت القرية بهذا الاسم نسبة الي الإمام عبدالوهاب الشعراني أحد أئمة الشافعية .

وسميت القرية بهذا الاسم منذ عام 1809 ومن أهم المعالم التاريخية الموجودة في القرية وتعتبر من تراث القرية المسجد الكبير والمعروف بمسجد الشيخ علي الفرماوي والمسجد علي مساحة كبيرة وملحق به مقام لصاحبه الشيخ علي الفرماوي.
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