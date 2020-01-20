مقتل 9 أشخاص فى تفجير انتحاري نفذته امرأة بـ تشاد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 9 أشخاص قتلوا في هجوم انتحاري غرب تشاد.



وقالت الوكالة إن 9 مدنيين قتلوا في اعتداء نفذته انتحارية غرب تشاد في بلدة كايجا كيندجيريا التي تستهدفها بانتظام جماعة "بوكو حرام".



ونقلت عن مسؤول أمني قوله إن "انتحارية فجرت نفسها أمس ليلا في كايجا كيندجيريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى بينهم امرأتان وسبعة رجال".



ومن جانبه، أكد الكولونيل عازم برماندوا المتحدث باسم الجيش التشادي، وقوع الهجوم وأكد عدد الضحايا.

