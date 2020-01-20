جنايات سوهاج تعدم 4 متهمين لخطفهم سائق "توك توك" وقتله



وتلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، بلاغا باختفاء "صلاح.ر" 15 عاما سائق "توك توك" وطلب الخاطفين فدية من اسرتها قدرها 300 الف جنيه الا انهم لم يفوا بوعودهم في إعادة الطفل الي اسرت.



وتبين من تحريات ضباط المباحث أن المجنى عليه اتفق مع كل من" ناصر.م" 29 عاما سائق، و"الهامى.ن" 40 عاما عامل و" علاء .أ" 38 عاما عامل، و"عبد اللطيف.أ" 33 عاما مزارع، على توصيلهم الى أحد الأماكن، لكنهم قرروا خطفه في الطريق، وتوجهوا به الى منطقة نائية بالجبل الغربي ثم طلبوا من أسرته فدية قدرها 300 ألف جنيه وعقب استلامهم المبلغ تخلصوا من الطفل خشية افتضاح أمرهم.



والقى المتهمون المجني عليه فى حفرة ووضعوا الحجارة عليه حتى تأكدوا من وفاته، وتمكنت الشرطة من القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



تمت إحالة المتهمين محبوسين الى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم للمفتي وحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.





قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، وباجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي بإعدام 4 متهمين شنقا، لخطفهم سائق "توك توك" وقتله بدائرة مركز جرجا عام 2016، بعد حصولهم على فدية من اسرته قدرها 300 الف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين أحمد معوض وماركو سمير، بأمانة سر رمضان حسن.