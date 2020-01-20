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رياضة

الخطيب يدعم فريق السلة ويعقد جلسة مع لاعبيه

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:18 م
جانب من لقاء الخطيب
جانب من لقاء الخطيب بكرة السلة فى النادي الأهلي
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عبد الحكيم أبوعلم
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على حضور جانب من تدريب الفريق الأول لكرة السلة رجال، الذي أقيم عصر اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

واجتمع رئيس النادي بالكابتن أشرف توفيق، المدير الفني للفريق، للحديث عن الفريق وتوفير الدعم الكامل له خلال الفترة الحالية، التي ينافس فيها على لقبي دوري سوبر المحترفين وبطولة كأس مصر. 

وحرص الكابتن الخطيب بعد ذلك على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، أكد خلالها ثقته ودعم مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، وكذلك العمل على تقديم الدعم المطلوب ومساندة الفريق لتحقيق كل البطولات وإسعاد الجماهير.

ولاقت جلسة رئيس النادي أصداء طيبة بين عناصر الفريق، خاصة أنه أبدى اهتمامًا كبيرًا بكل ما يساعد الجهاز الفني واللاعبين. 

وحرص رئيس النادي على الاجتماع ناشئات فريق السلة تحت 12 و14 سنة قبل خوضهن المران، لتحفيزهن وتأكيد دعمه اللاعبات ورفع روحهن المعنوية.

واختتم الكابتن الخطيب اجتماعاته بعقد جلسة مطولة مع الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، للحديث عن خريطة العمل لجميع الفرق الرياضية خلال المرحلة المقبلة.
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