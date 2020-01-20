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احذر المخلل والنوم وقلة الحركة.. استشاري يكشف أسباب زيادة أمراض القلب في الشتاء

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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رشا عوني
أكد الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن مشاكل القلب تزداد بصورة ملحوظة في الشتاء وخاصة الجلطات وأزمات القلب والشرايين التاجية، والحمى الروماتيزمية.

وخلال استضافته في ندوة صدى البلد، أكد الدكتور حسام فوزي أن جلطات القلب تزيد نسبة حدوثها في الشتاء 7% عن الصيف نتيجة بعض العادات الخاطئة التي نفعلها في الشتاء وهي : 

- قلة شرب الماء والسوائل
-تناول الأطعمة بشكل مبالغ فيه
- قلة الحركة
- النوم فترات طويلة
- تناول المخللات والأكلات الحادقة
- تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون

وأوضح استشاري أمراض القلب و الأوعية الدموية أن قلة الحركة تسبب لزوجة الدم ، ومع النوم ساعات طويلة يكون الدم متجلطًا في الأوعية الدموية ما يسبب الجلطات .

وأكد خطورة تناول المخللات والحوادق مع الوجبات لأنها تزيد من نسبة الأملاح بالجسم مما يسبب حدوث احتباس لها فتسبب ارتفاع ضغط الدم مما يسبب مشاكل بالشريان التاجي.

وحذر الدكتور حسام فوزي من تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون كثيرة مثل المقليات، لأنها تسبب زيادة نسبة الدهون في الدم مما يسبب الجلطات .

أما النوع الثاني من الأمراض الأكثر انتشارًا في الشتاء، فهي الحمى الروماتيزمية، حيث أوضح استشاري القلب أنها تحدث في سن صغيرة، بداية من سن 8 سنوات وحتى 18 سنة.

وتحدث الحمى الروماتيزمية بسبب التهاب الزور والحلق واللوز والجيوب الأنفية، وكلها مشاكل يتعرض لها الأطفال بكثرة فتسبب الحمى الروماتيزمية .
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