AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهلال يتعادل مع الفيصلي و يحافظ على تصدره ترتيب الدوري السعودي

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:29 م
الهلال يتعادل مع
الهلال يتعادل مع الفيصلي
Advertisements
محمد رشاد
انتهت مباراة الهلال والفيصلي، التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي ، بالتعادل ايجابيا بهدفين لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي.

تقدم سيباستيان جيوفينكو بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 47 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل كاليم هايلاند للفيصلي في الدقيقة 55 من زمن المباراة، وأحرز كارلوس إدواردو دي أوليفيرا ألفيس بالهدف الثاني للهلال في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل كاليم هايلاند للفيصلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 21 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوشيسكو يطالب إدارة الهلال السعودي بتجديد عقد إدواردو

حلم تحقيق إنجاز عربى .. الهلال السعودى بالقوة الضاربة أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية| الهلال السعودي يتقدم على مونتيري المكسيكي بالهدف الأول.. فيديو

في أولى مبارياته بعد شهرين.. الهلال يتعادل مع الحزم في الدوري السعودي

الدوري السعودي.. الهلال يكتسح العدالة 7 - صفر ويصعد لـ الوصافة

الشوط الأول.. الهلال يتعادل مع الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

ترشيحاتنا

بعد وفاة والدتها .. يسرا تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الدم .. فيديو

حكم رش الملح لإبطال الحسد والسحر؟ الإفتاء تجيب

بقفطان مغربى.. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

أم طردت ابنتها المطلقة لسرقة مبلغ من البيت.. تعرف على رد البحوث الإسلامية

خبير سياسي: المناورات العسكرية المصرية أربكت أردوغان ..فيديو

عجائب الصلاة على النبى.. 20 منحة إلهية لمن يرددها بهذه الصيغ الـ 4

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود بعد غياب 13 عاما .. أول ظهور لـ طفل عندليب الدقي في فلانتينو

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل