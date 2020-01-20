الهلال يتعادل مع الفيصلي و يحافظ على تصدره ترتيب الدوري السعودي

انتهت مباراة الهلال والفيصلي، التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي ، بالتعادل ايجابيا بهدفين لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي.



تقدم سيباستيان جيوفينكو بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 47 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل كاليم هايلاند للفيصلي في الدقيقة 55 من زمن المباراة، وأحرز كارلوس إدواردو دي أوليفيرا ألفيس بالهدف الثاني للهلال في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل كاليم هايلاند للفيصلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.



بهذه النتيجة يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 21 نقطة.