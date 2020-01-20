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السفير صلاح حليمة: مصر تعمل على فتح آفاق الاستثمار بأفريقيا.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية أنه خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي تم عقد مجموعة من المؤتمرات الهامة مؤكدا أن تلك المؤتمرات كانت تقام لمصلحة القارة الأفريقية وبلغت 11 مؤتمرا في العام الماضي.

وأضاف نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن مصر تلقي اهتماما كبيرا بالقارة الأفريقية والسعي نحو فتح آفاق الاستثمار بالقارة.

وتابع السفير صلاح حليمة أن أكثر من 40% من الناتج المحلى الأفريقي يكون فى الديون مؤكدا أن هناك فرصا واعدة كثيرة من موارد طبيعية وبشرية محل اهتمام كبير لتطوير القارة الأفريقية.

وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية تتناول قضية تتعلق بالأمن والاستقرار محورها مكافحة الإرهاب والإتجار في البشر.

وقال السفير صلاح حليمة  إن هناك مصلحة مشتركة بين الأطراف نحو ضرورة التعاون لمواجهة هذا التحدي الذي يعد عائقًا رئيسيًا أمام التنمية المستدامة.
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