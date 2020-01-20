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حوادث

ضبط مسئول محطة بنزين لبيعه مواد بترولية بالسوق السوداء في القليوبية

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:27 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بالقليوبية القبض على مسئول محطة لتموين السيارات لبيعه 55 ألف 200 لتر مواد بترولية بالسوق السوداء بدائرة مركز طوخ تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية بضبط مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ لتجميعه 55 ألف و200 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين 80، 92 دون التعاقد مع الجهات المختصة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، بـ 386 ألف و700 جنيه وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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