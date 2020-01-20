كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات

أعلن وكيل كيا في مصر عن تخفيض أسعار سيارات سبورتاج في السوق المصري بقيمة 35 ألف جنيه لينخفض سعر السيارة كيا سبورتاج مقارنة بأسعار هيونداي توسان hyundai tucson وقالت الشركة إن سعر السيارة كيا سبورتاج بعد التخفيض يبدأ من 394 ألفا و900 جنيه.
أسعار كيا سبورتاج 2020 تبدأ من 394.900 ألف جنيه
وينخفض سعر السيارة kia sportage وفق ذلك كالتالي :
أسعار كيا سبورتاج 2020 تبدأ من 394.900 ألف جنيه
وينخفض سعر السيارة kia sportage وفق ذلك كالتالي :
كيا سبورتاج 2020kia sportage أول فئة من 429.900 الي 394.900 ألف جنيه
kia sportage ثاني فئة من 459.900 ألف الي 434.900 ألف جنيه
كيا سبورتاج 2020
kia sportage ثالث فئة من 469.900 ألف الي 444.900 ألف جنيه
كيا سبورتاج 2020
kia sportage رابع فئة من 499.900 الي 474.900 ألف جنيه
كيا سبورتاج 2020
kia sportage خامس فئة من 509.900 ألف الي 484.900 ألف جنيه
كيا سبورتاج 2020
kia sportage سادس فئة من 534.900 الي 509.900 ألف جنيه
كيا سبورتاج 2020
kia sportage سابع فئة من 544.900 ألف الي 519.900 ألف.
كيا سبورتاج 2020