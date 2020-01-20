كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات

كيا سبورتاج

هيونداي توسان

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

kia sportage





كيا سبورتاج 2020

kia sportage





كيا سبورتاج 2020

kia sportage





كيا سبورتاج 2020

kia sportage





كيا سبورتاج 2020

kia sportage





كيا سبورتاج 2020

kia sportage





كيا سبورتاج 2020

kia sportage





كيا سبورتاج 2020

kia sportage

أعلن وكيلفي مصر عن تخفيض أسعار سياراتفي السوق المصري بقيمة 35 ألف جنيه لينخفض سعر السيارةمقارنة بأسعاروقالت الشركة إن سعر السيارةبعد التخفيض يبدأ من 394 ألفا و900 جنيه.أسعار2020 تبدأ من 394.900 ألف جنيهوينخفض سعر السيارةوفق ذلك كالتالي :أول فئة من 429.900 الي 394.900 ألف جنيهثاني فئة من 459.900 ألف الي 434.900 ألف جنيهثالث فئة من 469.900 ألف الي 444.900 ألف جنيهرابع فئة من 499.900 الي 474.900 ألف جنيهخامس فئة من 509.900 ألف الي 484.900 ألف جنيهسادس فئة من 534.900 الي 509.900 ألف جنيهسابع فئة من 544.900 ألف الي 519.900 ألف.