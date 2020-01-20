جامعة حلوان: تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

وتشارك كليات الاقتصاد المنزلى ، وكلية السياحة والفنادق ، وكلية الفنون التطبيقية ،بالتدريب فى مجالات متعددة خلال المبادرة منها مجالات الفندقة، والملابس الجاهزة ومجال الخدمات الهندسية.





يتراوح أعمار المتدربين ما بين 15 : 30 عاما وذلك حرصا على تدريبهم وتأهيل الشباب المصري بشكل جيد، وإكسابهم المهارات والخبرات العملية، لتعلم مهنة حرفية توفر لهم الحياة الكريمة.





يتم التنسيق مع العديد من المصانع والشركات وأصحاب سوق العمل لإقامة ملتقى توظيف من شأنه أن يمنح فرص التوظيف للمتدربين.





يشارك في التدريب أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بكليات جامعة حلوان فى إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرفع المهارات الفنية والمهنية لدى المتدربين سواء كانوا طلاب ما بعد المرحلة الاعدادية أو وطلاب الجامعة والتعليم الفنى وخريجى الجامعات المختلفة.





ومن المقرر أن يتم التدريب فى معامل وورش كليات جامعة حلوان المشاركة فى المبادرة ويتم التنسيق لاقامة العديد من الدورات التدريبية المتنوعة وذلك بعد اعلان رابط الكتروني على الموقع الرسمى للجامعة لبدء التسجيل فى مجالات الدورات التدريبية المختلفة داخل كليات الجامعة المشاركة فى المبادرة. وذلك انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي لإتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر .