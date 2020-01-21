حمل التطبيق الجديد للحجز بالمستشفيات الجامعية...عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية ٣٦٥ صحةً للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من السبت ١٨ يناير الماضي.





وقد تم إطلاق التطبيق بهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات والذي يمكن تحميله على هذا الرابط: اضغط هنا





ويعد تطبيق ٣٦٥ صحة 365 SEHA هو أحد أوائل المنصات في مصر وعلي مستوي العالم التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال ، حضانات , بنوك دم ) حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة.. حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.





ويمكن من خلال التطبيق إجراءات التسجيل والحجز عبر الموقع الإلكتروني 365SEHA.com



