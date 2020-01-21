AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حمل التطبيق الجديد للحجز بالمستشفيات الجامعية...عبر هذا الرابط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:01 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية ٣٦٥ صحةً للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من السبت ١٨ يناير الماضي.

وقد تم إطلاق التطبيق بهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات والذي يمكن تحميله على هذا الرابط: اضغط هنا 

ويعد تطبيق ٣٦٥ صحة 365 SEHA هو أحد أوائل المنصات في مصر وعلي مستوي العالم التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال ، حضانات , بنوك دم ) حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة.. حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

ويمكن من خلال التطبيق إجراءات التسجيل والحجز عبر الموقع الإلكتروني 365SEHA.com

وبعد تأكيد الحجز سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي علي معلومات الحجز والعنوان والموقع علي خريطة جوجل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: إطلاق منصة ٣٦٥ صحة كأول منصة إلكترونية للتواصل بشكل مباشر مع المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية

التعليم العالي: إطلاق أول منصة إلكترونية لربط المريض بالمستشفيات الجامعية الأسبوع المقبل

التعليم العالي في اسبوع.. إطلاق منصة 365 صحة كأول منصة إلكترونية للتواصل بشكل مباشر مع المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.. انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي 2 أبريل بالعاصمة الإدارية

التعليم العالي تعلن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية 365 صحةً

بعد أن أعلنت التعليم العالي تشغيلها غدا.. 7 معلومات عن البوابة الإلكترونية 365 صحة

التعليم العالي تطلق تطبيق ٣٦٥ صحةً لتقديم خدمات المستشفيات الجامعية

ترشيحاتنا

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات

هل تكون إيران مظلومة؟.. تعرف على صواريخ TOR M1 التي ضربت بها الطائرة الأوكرانية

شروط جديدة لتعيين المعيدين .. تعرف على القانون الجديد لتنظيم الجامعات

حكاية قٌبلة بـ 1000 ألف جنيه| يسرا عن أصعب مشهد في حياتها: أبويا ضربني بالقلم

بعد موقف عنصري.. شاب مصري يصبح حديث السوشيال ميديا في ألمانيا

10 أعمال تدخل الجنة .. احرص عليها يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ دماغ شيطان .. صور

بـ فستان أسود ملفت.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية