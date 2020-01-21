3 في مهمة إنسانية لفرحة العروس زلابيا بعد واقعة التنمر.. صور

انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة تدعى "زلابيا"، وقعت فريسة للتنمر حيث تداول رواد السوشيال ميديا صورة من خطبتها ساخرين من "الميك أب" التى وضعته، وأنه غير لائق لهذه المناسبة.





أسرة بسيطة لم يكتمل حلمها بفرحة وسط الأهل بسبب عبارات التنمر، والتي طالت خطيب العروس أيضا، مما دفعه للتخلي عن الفتاة وقام فسخ الخطبة واسترداد الشبكة منها.





بدأت مبادرة الفرحة من ياسمين صبحي خبيرة التجميل، عند كتابتها منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد مشاهدتها صورة وفيديوهات زلابيا قائلة: "أنا عايزة أوصل للبنت دي، هتلبس أحلى فستان وهعملها أحلى ميك أب، و هتتصور أحدث فوتوسيشن مع أحسن مصور في مصر".





بعد لحظات من كتابة المنشور، تواصلت ياسمين صبحي خبيرة التجميل للفتاة بالفعل، ودار بينهما حديث عبر مكالمة هاتفية، عن واقعة التنمر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت "تريند".





"أنا عايزة أبقى حلوة".. عبارة رددتها الفتاة العشرينية خلال حديثتها مع ياسمين صبحي خبيرة التجميل، ثم قاما بتحديد ميعاد للمقابلة لوضع لها اللمسات الجمالية، ومحاولة لإستعادة الثقة بنفسها مرة أخرى، وكل ذلك على نفقتها الخاصة.





اتفقت خبيرة التجميل مع نادر تركي مصفف الشعر وكريم يوسف المصور، وقاموا بمقابلة الفتاة صباح اليوم داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة، وتم وضع الميك أب خلال ساعات قليلة، مع تصفيف الشعر المميز والذي جعلها تشعر بالفرحة.





وفي سياق متصل قال كريم يوسف مصور فوتوغرافيا لـ"صدى البلد"، إنه شاهد العديد من التعليقات الممزوجة بالتنمر على "زلابيا"، بعد نشر صور لها أثناء خطبتها، مما جعلني أشعر بالمسؤولية اتجاهها، قائلًا" قدرت أوصل للبنت بتوفيق من ربنا، ونرسم الفرحة على وشها من تاني".





"فضلت ترقص من الفرحة".. عبر "كريم" عن فرحة الفتاة بعد الانتهاء من اللمسات الجمالية اليوم وإجراء جلسة تصوير لها، والتي اعتبرها فريق العمل مهمة إنسانية، تحت شعار "وعدت ووفيت"