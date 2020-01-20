المؤ واحد بس .. جنش ينشر صورا من عيد ميلاد ابن مؤمن زكريا .. شاهد









وعلق جنش قائلا " كل سنة وأنت طيب يا مالك ربنا يباركلك فيه يا اخويا ❤️❤️ المؤ واحد بس ".









ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :









ابن الاصول - كل سنة وهو طيب - المؤ واحد بس









يذكر أن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في فترة علاج حاليا بعد تكفل النادي الاهلي بحالته بالتعاون مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ولم يتم تحديد موعد عودته للعب مرة أخرى.













نشر محمود جنش لاعب نادى الزمالك صورا مع مؤمن زكريا وابنه أثناء الاحتفال بعيد ميلاد مالك ابن مؤمن زكريا عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".