AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المؤ واحد بس .. جنش ينشر صورا من عيد ميلاد ابن مؤمن زكريا .. شاهد

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:30 م
جنش و مؤمن زكريا
جنش و مؤمن زكريا
Advertisements
سيد احمد
نشر محمود جنش لاعب نادى الزمالك صورا مع مؤمن زكريا وابنه أثناء الاحتفال بعيد ميلاد مالك ابن مؤمن زكريا عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق جنش قائلا " كل سنة وأنت طيب يا مالك ربنا يباركلك فيه يا اخويا ❤️❤️ المؤ واحد بس ".


ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :


ابن الاصول - كل سنة وهو طيب - المؤ واحد بس 


يذكر أن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في فترة علاج حاليا بعد تكفل النادي الاهلي بحالته بالتعاون مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ولم يتم تحديد موعد عودته للعب مرة أخرى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى عيد زواج جنش | 5 إطلالات تكشف أناقة زوجة حارس مرمى نادى الزمالك

كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم في عيد ميلادها .. شاهد

انزل يا جميل في الساحة .. رامي رضوان يوجه رسالة لزوجته دنيا سمير غانم

بـ الإحرام | مؤمن زكريا يؤدي مناسك العمرة .. شاهد

دولابك في الحفظ والصون.. كهربا يرد على تعليق مؤمن زكريا

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

ترشيحاتنا

هيديكوتي كان بيحبني .. نجم الأهلي السابق: الجوهري اصطدم مع صالح سليم بسببي

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أخبار النادي الأهلي.. صدمة بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل طرد جمال عبدالحميد

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

من علامات يوم القيامة.. عادة منتشرة في مصر أخبر عنها الرسول

التليفزيون الإسرائيلي يكشف عن نهر سري في إسرائيل ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات