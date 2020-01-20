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رياضة

اخبار الرياضة.. حجازي يقترب من الأهلي.. وكاف يحسم بديل الزمالك في السوبر.. والترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:53 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

بأوامر فايلر .. الأهلي يسعى لـ حسم صفقة أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

كشفت الإعلامية ميرهان عمرو عن أولى صفقات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل حاجة خط الدفاع للتدعيم.

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» 30 يناير الجارى كحد أقصى أمام نادي الزمالك من أجل حسم موقفه بشأن المشاركة فى مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسى، والمقرر إقامتها 14 فبراير بقطر.

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا


كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن عدد الجماهير المسموح بدخولها لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره النجم الساحلي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا .


قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

أعلن نادي الترالتعاقد

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الإثنين، إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الجزائري عبد الرحمن مزيان قادمًا من نادي العين الإماراتي، ضمن فترة الانتقالات الشتوية.

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