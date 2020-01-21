محاكمة عصابة تقديم الفتيات القاصرات لراغبي المتعة بالجيزة.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي في اتهامهم بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في ممارسة الدعارة بأحد ملاهي شارع الهرم.





كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، ارتكاب كل من «محسن.ح» مدير شركة، و«ماجد.ص» مضيف في ملهى ليلي، و«مسعد.ح» مدير ملهى ليلي، و«محمد.ج» مدير ملهى ليلي، و«فاطمة.ع» ربة منزل، جريمة الاتجار بالبشر، بأنَّ استغلوا حاجة 5 فتيات من خلال استغلالهم جنسيًا، وهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن 18 عامًا.





وأوضح قرار الإحالة أنَّ المتهمين ارتكبوا الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، يرأسها المتهم الأول، وأنَّ المتهمة الخامسة تربطها صلة قرابة باثنين من المجني عليهن، وأنَّ العصابة عرضت أمن وحياة وأخلاق الأطفال للخطر بأن عرضوهم للاستغلال الجنسي.





وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب تفيد بأن المتهم «مسعد.ح» يعاونه آخرون في استغلال الفتيات القاصرات داخل الملهى الذي يديره، واستقطابهن بهدف استدراج راغبي المتعة الجنسية من رواد الملهى لممارسة الرذيلة معهن.





وأشارت التحريات إلى أنَّ المتهم الأول يتزعم تشكيلًا عصابيًا تخصص في استغلال القاصرات في الدعارة بمعاونة كل من المتهمين من الثاني حتى الرابع وحصولهم على أموال نظير ذلك.





تبين اصطحاب المتهمة الخامسة المجني عليهن وتقديمهن إلى المتهمين لاستغلالهن داخل الملهى من أجل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.





وبالدخول إلى الملهى تبيّن وجود المجني عليهن يرتدين ملابس فاضحة، وتمَّ ضبط المتهم الأول والذي أقر باستغلاله لهن جسديا داخل الملهى من خلال استغلال حاجتهن للمال ولارتفاع الطلب عليهن كونهن صغار السن.





قالت المتهمة الخامسة إنَّها نظرًا لحاجتها إلى المال، اصطحبت ابنتها وابنة شقيقتها إلى الملهى وتقديمهما إلى الرجال مقابل الحصول على مبالغ مالية.





وأفادت إحدى الفتيات وتدعى «حبيبة» (15 عامًا) بأنَّ والدتها والمتهم الأول والثاني طلبوا منها الرقص داخل الملهى للترويج وجذب روّاد نظير 100 جنيه في الليلة الواحدة، تحصل عليها والدتها من المتهم الأول.



