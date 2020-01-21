نجم الأهلي السابق: مانويل جوزيه محظوظ.. وفايلر ظهر بقوة مع الفريق.. فيديو





وقال عبدالله علي قناة تايم سبورت، إن فايلر مختلف تماما عن مانويل جوزيه فى طريقة اللعب والفنيات مع النادي الأهلي .





وتابع أن فايلر تفوق مع النادي الأهلي بسبب ابتعاد الزمالك والإسماعيلي عن المنافسه وهبوط في مستواهما فى الفترة الماضية وخاصة فى الدوري المصري .





وشدد عبدالله، على أن مانويل جوزيه كان لدية لاعبين علي أعلى مستوي وأفضل لاعبين فى الدوري المصري وكان معه أسماء كبيرة ، علي الرغم من فى عهد مانويل كانت فرق أفريقيا ليس قوية مثل الوقت الحالي، معلقا، " كان محظوظ" .





واختتم أن الأهلي يقدم أداء على أعلى مستوي مع فايلر من ناحية طريقة اللعب والفنيات.

كشف محمد عبدالله نجم الأهلي والزمالك السابق، عن الاختلاف بين مانويل جوزيه ورينيه فايلر فى الفنيات مع النادي الأهلي .