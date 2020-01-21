نجم الأهلي السابق: مانويل جوزيه محظوظ.. وفايلر ظهر بقوة مع الفريق.. فيديو

كشف محمد عبدالله نجم الأهلي والزمالك السابق، عن الاختلاف بين مانويل جوزيه ورينيه فايلر فى الفنيات مع النادي الأهلي .
وقال عبدالله علي قناة تايم سبورت، إن فايلر مختلف تماما عن مانويل جوزيه فى طريقة اللعب والفنيات مع النادي الأهلي .
وتابع أن فايلر تفوق مع النادي الأهلي بسبب ابتعاد الزمالك والإسماعيلي عن المنافسه وهبوط في مستواهما فى الفترة الماضية وخاصة فى الدوري المصري .
وشدد عبدالله، على أن مانويل جوزيه كان لدية لاعبين علي أعلى مستوي وأفضل لاعبين فى الدوري المصري وكان معه أسماء كبيرة ، علي الرغم من فى عهد مانويل كانت فرق أفريقيا ليس قوية مثل الوقت الحالي، معلقا، " كان محظوظ" .
واختتم أن الأهلي يقدم أداء على أعلى مستوي مع فايلر من ناحية طريقة اللعب والفنيات.