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رياضة

نجم الأهلي السابق: مانويل جوزيه محظوظ.. وفايلر ظهر بقوة مع الفريق.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:17 ص
فايلر ومانويل جوزية
فايلر ومانويل جوزية
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حسن العمدة
كشف محمد عبدالله نجم الأهلي والزمالك السابق، عن الاختلاف بين مانويل جوزيه ورينيه فايلر فى الفنيات مع النادي الأهلي .

وقال عبدالله علي قناة تايم سبورت، إن فايلر مختلف تماما عن مانويل جوزيه فى طريقة اللعب والفنيات مع النادي الأهلي .

وتابع  أن فايلر تفوق مع النادي الأهلي بسبب ابتعاد الزمالك والإسماعيلي عن المنافسه وهبوط في مستواهما فى الفترة الماضية وخاصة فى الدوري المصري .

وشدد عبدالله، على أن مانويل جوزيه كان لدية لاعبين علي أعلى مستوي وأفضل لاعبين فى الدوري المصري وكان معه أسماء كبيرة ، علي الرغم من فى عهد مانويل كانت فرق أفريقيا ليس قوية مثل الوقت الحالي، معلقا، " كان محظوظ" .

واختتم أن الأهلي يقدم أداء على أعلى مستوي مع فايلر من ناحية طريقة اللعب والفنيات.
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