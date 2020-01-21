بركات ممثلا عن منتخب مصر في قرعة تصفيات كأس العالم

يحضر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مراسم قرعة دور المجموعات من التصنيفات الأولية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي تقام مساء اليوم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





ويتواجد المنتخب المصري على رأس إحدي المجموعات الـ10 على أن يتأهل أول كل مجموعة إلي التصفيات النهائية حيث تجرى قرعة جديدة لتحديد 5 مباريات ذهاب وإياب بين المتأهلين الـ10 ليتأهل 5 منتخبات إلى المونديال





وتم توزيع المستويات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولي الصادر في ديسمبر 2019.





المستوى الأول: السنغال- تونس- نيجيريا – الجزائر- المغرب- غانا- مصر- الكاميرون- مالي- الكونغو الديمقراطية .





المستوى الثاني: بوركينا فاسو- كوت ديفوار- جنوب أفريقيا- غينيا- أوغندا- الرأس الأخضر (كاب فيردي)- الجابون- بنين- زامبيا- الكونغو.





المستوى الثالث : مدغشقر- موريتانيا- ليبيا- موزمبيق- كينيا- أفريقيا الوسطى- زيمبابوي- النيجر- ناميبيا-غينيا بيساو.





المستوى الرابع : مالاوي- أنجولا- توجو- السودان- رواندا- تنزانيا- غينيا الاستوائية- إثيوبيا- ليبيريا- جيبوتي.