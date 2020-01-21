محافظة القاهرة: 7.5 مليار جنيه تكلفة مشروعات تطوير مصر الجديدة

أكدت محافظة القاهرة، أن تكاليف مشروعات التطوير التي تشهدها مصر الجديدة، بلغت 7.5 مليار جنيه.





وأكدت المحافظة في تصريحات صحفية أن الأعمال شملت تغيير 29 كيلومترا من شبكات مياه الشرب فى نطاق الحى تمت خلال 100 يوم فقط، و أن مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بالحي كان لها نصيب كبير.





كما أعلنت المحافظة أنه جار البدء فى تنظيم الإشارات المرورية وإنشاء عدد من المطبات الصناعية، لحماية المشاة وتنظيم حركة المرور على الطرق والمحاور الجديدة بالحي.





وقال اللواء خالد عبدالعال إن المشروعات التنموية التي تتم فى مصر الجديدة، كان مقدر لها 3 سنوات ولكن العزيمة والإرادة أنجزته فى أقل من عام، وذلك بسواعد أبناء مصر.





ودعا محافظ القاهرة المجتمع المدنى للمشاركة فى أعمال التطوير التى تتم فى المحافظة، لما له من إفادة للجميع، مضيفا أنه يوجد مشاريع تقوم عليها الدولة بمفردها وأخرى تحتاج مشاركة المجتمع المدنى، وأن المشروعات الضخمة التي تتم حاليا ما تحدث خلال عقود طويلة.



