رسالة ماجستير بعلوم المنوفية تتوصل لمركبات عضوية تعالج الالتهاب الكبدي والأورام

حصلت الباحثة غدي فتحي شلبي بكالوريوس علوم في الكيمياء علي درجة الماجستير من خلال رسالتها المقدمة تحت عنوان "تشييد وتقييم بيولوجي لمشتقات جديدة من الآباء امينو فوسفوتات المحتوية علي الكيتولين".





وقامت الباحثة بتحضير سلسلة من المركبات العضوية الأروماتية غير متجانسة الحلقة ومرتبط بها مجموعة الفا امينوفوسفينات ذات النشاط البيولوجى الفعال ضد الفيروسات والميكروبات بغرض الاستخدامات الصيدلية مستقبلا وفي علاج فيروس الالتهاب الكبدى وفى علاج الاورام المختلفة وكمضادات حيوية.





تشكلت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من كل من الدكتور ابراهيم الطنطاوى السيد أستاذ الكيمياء العضوية ورئيس قسم الكيمياء مشرفا ومحكما، والدكتور أحمد على الجندى أستاذ الكيمياء العضوية بالمركز القومى للبحوث محكما، والدكتورة أميمة عثمان فرحات أستاذ الكيمياء العضوية بعلوم الاسكندرية محكما.





وحضر المناقشة الدكتورة سمية غباشى علوم الاسكندرية والدكتور ياسر ريحان المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور والدكتور سامى عبدالكريم حقوق المنوفية والدكتور محمود عويضة عميد العلوم الأسبق والدكتور مجدى مطر وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث.