القبض على ميكانيكي لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية على تاجر بمصر القديمة

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تبلغ لقسم

من (صاحب محل أثاث) بأنه حال تواجده بمنطقة الزهراء بدائرة القسم صحبة أحد أصدقائه فوجئ بمستقل إحدى السيارات على وشك

به، وحال معاتبته حدثت بينهما

وعقب ذلك

الأخير.

الاصطدامانصرف