نفوق 10 رؤوس ماشية في انهيار منزل بأسيوط

انهار منزل آيل للسقوط مكون من طابقين وخال من السكان، قبل قليل، وكان مالكه يستغله في تربية المواشي، وتسبب الانهيار في نفوق 10 عجول بمنطقة غرب البلد في محافظة أسيوط.





وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بشارع الميثاق أمام مسجد سنبل دائرة القسم.



