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حوادث

نفوق 10 رؤوس ماشية في انهيار منزل بأسيوط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:32 م
صورة أرشيفية - ماشية
صورة أرشيفية - ماشية
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إيهاب عمر
انهار منزل آيل للسقوط مكون من طابقين وخال من السكان، قبل قليل، وكان مالكه يستغله في تربية المواشي، وتسبب الانهيار في نفوق 10 عجول بمنطقة غرب البلد في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بشارع الميثاق أمام مسجد سنبل دائرة القسم.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدني تبين صحة البلاغ، كما انتقل لموقع البلاغ محمد بشير رئيس حي غرب، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين والأرضي ملك "أحمد عز مالك" تاجر مواشي وانهيار دورين من العقار.
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