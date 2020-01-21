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رياضة

أيمن المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة الجونة فى الدورى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:35 م
أيمن المزين
أيمن المزين
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القسم الرياضى

أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا، تشكيل فريقه التى سلعب مباراة الجونة، المقرر لها بعد قليل فى تمام الثانية والنصف عصرًا على استاد طنطا الرياضى، ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق طنطا كالتالى:-

حراسة المرمى: علي فرج.

خط الدفاع: محمد مسعود، سليمان عبدربه، إيهاب سمير، أحمد سالم صافي.

خط الوسط: حسام غالي، أحمد الشناوي، وليد عادل.

خط الهجوم: أحمد فهمي، محمد ماجد أونش، إسلام فؤاد.

ويحتل فريق طنطا المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.

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