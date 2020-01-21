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مرأة

بعد إصابة الفنان يوسف فوزي به.. أعراض الشلل الرعاش

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:48 م
بعد إصابة الفنان
بعد إصابة الفنان يوسف فوزي | تعرف على أعراض شلل الرعاش
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رضوى حسام

انتشر أمس مقطع فيديو على السوشيال ميديا للفنان يوسف فوزي، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش الذي كان واضحًا عليه بشكل كبير أثناء حديثه، مما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

 

وكشف موقع "  health line  " عن أبرز أعراض  الشلل الرعاش والتى تشمل :

-          تغيرات في خط اليد ضيقة أو الكتابة

-          رعشة ، وخاصة في الإصبع أو اليد أو القدم

-          حركات لا يمكن السيطرة عليها أثناء النوم

-          تصلب الأطراف

 

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-          بطء الحركة

-          التغيرات الصوتية

-          تعبيرات جامدة على  الوجه

-          الوقوف بوضع منحني

يذكر أن الفنان يوسف فوزي ابتعد عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بالشلل الرعاش، ما جعله يصارح المنتجين والمخرجين بذلك، في الوقت الذي لم يمانع فيه المشاركة بعمل يتماشى مع وضعه الصحي ، واعتزل على إثر الإصابة  عام 2016، ، حيث كانت أخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي.

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