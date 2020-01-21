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ديني

البحوث الإسلامية يجري اختبارات تحريرية لترقية الوعاظ

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:46 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد
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القسم الديني
عقد مجمع البحوث الإسلامية، الاختبارات التحريرية لترقية الوعاظ في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالدراسة، وذلك لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن الاختبارات تتم بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، ويشارك فيها نحو 100 متقدم لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجِّه، حيث يتم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا بما يضمن الشفافية في الاختيار لأفضل المتقدمين، وذلك لتدعيم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر، بما يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.

وأشار الأمين العام، إلى أن الترقيات الأدبية للوعاظ والتدرج الوظيفي في المجال الدعوى يستهدف تشجيع الوعاظ على التأهيل العلمي المستمر وبذل المزيد من الجهود في التوعية الشاملة، واستشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.
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