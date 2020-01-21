لأول مرة في إفريقيا.. تجربة حقيقية لمعايشة حياة المكفوفين.. فيديو

قالت منة اشرف مديرة التسويق والتواصل لتجربة Dialogue in the dark إنها تجربة لمعايشة حياة المكفوفين ، لافتة أن هذه التجربة بدأت فى العالم منذ عام 1980 . منةإلىأنهذهالتجربة بدأت فى





وأضافت منة اشرف، من خلال حوارها ببرنامج in box المذاع على فضائية dmc أن ألمانيا من أوائل الدول التي خاضت تجربة معايشة حياة المكفوفين بجامعة هامبورج على وجه التحديد ، إلى جانب 40 دولة أخرى .





مديرة التسويق والتواصل لتجربة Dialogue in the dark إلى أن مصر أول دولة عربية تخوض بالتجربة من خلال جمعية النور والأمل لرعاية المكفوفين ، منوهة إلى أن العمل بدأ فى المشروع من حوالى 3 سنوات . وأشارتوأفريقيةجمعية النوروالأملمنوهةإلىأن





وتابع مديرة التسويق والتواصل لتجربة Dialogue in the dark أن الجمعية منذ تأسيسها تعمل على أهمية الدمج ورفع الوعى للمكفوفين فهذا المشروع يعمل على رفع الوعي بطريقة واقعية وحقيقية عن طريق فكرة تبادل الأدوار .





وأوضحت مديرة التسويق والتواصل لتجربة Dialogue in the dark أن الأشخاص العاديين يضعون أنفسهم مكان الشخص المكفوف من خلال مرورة على اربعة مراحل معينة كل مرحلة لها محاكاة لنشاط معين فى حياتنا اليومية .



