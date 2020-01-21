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ثقافة

"دراسات في النظم القرآني" جديد في معرض الكتاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

صدر حديثًا عن منصة "كتبنا" للنشر الإلكتروني كتاب "دراسات في النظم القرآني" للدكتور مسعد الشايب، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

الكتاب يُعنى بالحديث عن النظم القرآني وتاريخه عند علماء العربية وعلماء التفسير، ويجلي بوضوح تطور وظهور نظرية النظم القرآني على يد الإمام عبد القاهر الجرجاني، وتلقي المفسرون تلك النظرية بالقبول وانتفاعهم بها في مؤلفاتهم من بعده كما أنه يعرفنا بمعنى النظم عند البلاغيين وعند المفسرين، ويحدثنا عن خصائصه، وفوائد مراعاته، والأدلة على وجوده، ويبين لنا أقسامه الستة في القرآن الكريم، موضحًا العديد من القضايا الهامة المتعلقة بنظم القرآن الكريم؛ كترتيب الآيات والسور في القرآني هل هو توقيفي أم اجتهادي، ودواعي الإرتباط بين الآيات والجمل والموضوعات والسور في القرآن الكريم، وهل في القرآن أحرف زائدة، وبيان وظيفة السورة القرآنية...إلخ

 

مسعد الشايب حاصل على الدكتوراة (العالمية) في التفسير وعلوم القرآن بمرتبة الشرف الأولى، شارك في موسوعة الأخلاق الإسلامية بوزارة الأوقاف بكتابة أحد عشر خلق عام 2017م، شارك في كتاب (الإسلام يتحدث عن نفسه) بوزارة الأوقاف عام 2017، كاتب ثابت في صفحة الفتاوى في جريدة عقيدتي الدينية، وله العديد من الأبحاث في التفسير وعلوم القرآن.

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