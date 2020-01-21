السعودية تجدد رفضها وإدانتها للإرهاب في اليمن والصومال والنيجر

مجلس الوزراء السعودي عن عزائه ومواساته لحكومات دول النيجر والصومال واليمن ولذوي ضحايا الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرا على أراضيها. أعربعن عزائه ومواساته لحكومات دول النيجر والصومال وولذوي ضحايا الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرا على أراضيها.





قصر اليمامة بـ الرياض، والتي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر، والتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال، وللاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في وشدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، اليوم الثلاثاء، فيبـ، والتي عقدت برئاسةعلى إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في، والتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في، وللاعتداء الإرهابي الذي نفذتهعلى مسجد في محافظة مأرب ، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.





مجلس الوزراء عن تمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. كما أعربعن تمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.









وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. وكانتقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.





وأكدت الوزارة السعودية أن الهجوم الإرهابي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، ويعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني.





الخارجية السعودية التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي، داعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وجددتالتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي، داعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.





كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزًا لجمع الضرائب في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.





وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.





وعبرت الوزارة كذلك عن تعازي السعودية لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.



