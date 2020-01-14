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أخبار العالم

رئيس النيجر يصدر قرارا بعزل قائد الجيش.. لهذا السبب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:43 ص
رئيس النيجر يصدر
رئيس النيجر يصدر قرارا بعزل قائد الجيش
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دعاء أبوهشيمة
أصدرت السلطات النيجرية، مساء أمس الاثنين، قرارا بعزل قائد الجيش أحمد محمد، بعد هجومين للمتشددين يعدان الأكثر دموية في البلاد منذ سنوات.

وأوضحت حكومة النيجر أن الرئيس محمد إيسوفو، عين قائدا جديدا للجيش بعد اثنين من أقسى هجمات المتشددين، سقط فيهما ما لا يقل عن 160 جننديا قتيلا، ودفعا البلاد إلى إعادة النظر في الطريقة التي يقاتل بها الجيش الجماعات المتشددة.

وقاد أحمد محمد الجيش خلال أكثر من عامين، وهي فترة اتسمت بزيادة مطردة في هجمات المتشددين المرتبطين بتنظيم "القاعدة"، والتي بلغت ذروتها في هجوم وقع في وضح النهار على قاعدة للجيش في منطقة نائية يوم الخميس، أودى بحياة 89 جنديا على الأقل.

ووقع الهجوم بعد مرور أقل من شهر على هجوم آخر على موقع أودى بحياة 71 جنديا وأثار تساؤلات عن قدرة النيجر على احتواء انتشار الجماعات المسلحة عبر حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو.

وأعلنت الحكومة بعد اجتماع لها أن الميجر جنرال ساليفو مودي، عين خلفا لمحمد، يوم الاثنين.
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