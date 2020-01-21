كاميرات مباراة كرة قدم تفضح خيانة زوج لزوجته.. شاهد ماذا حدث

فضحت كاميرات البث المباشر لمباراة، مشجع كرة قدم بعد أن تم تصويره وهو يجلس بجوار سيدة يقوم بملطفتها، لتثبت هذه اللقطات خيانته لزوجته في مشهد صادم انهى حياته الزوجية.

وكانت كاميرات المباراة صورت الزوج الخائن وهو يجلس بجوار سيدة ويداعبها في مدرجات المشجعين بأحد مباريات كرة القدم المقامة في الإكوادور يوم السبت الماضي، حيث لم يمضي وقتًا طويلًا حتى تم تداول مقطع الفيديو المصور للمشجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يعرف المشجع المصدوم باسم ديفي أندرادي" ، والذي تم تصويره وهو يضع ذراعه على سيدة ويلاطفها قبل أن يسحب ذراعه من اعلى كتفيها في خجل بعد أن أدرك أنه تم تصويره عبر كاميرات المباراة.

ودافع المشجع عن موقفه عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك والانستجرام ، قائلًا أن حياته دمرت بعد تصويره في هذا الوضع، متسائلًا إذا كانت سيدة هي التي تعرضت لنفس موقفه ماذا كان سيحدث لها، مشيرًا إلى أن ما حدث معه يعد انتهاك إلى خصوصياته.

"وقال المشجع عبر الفيسبوك " سأدافع عن شرفي وكبريائي كرجل حتى النهاية ... جميعًا نذنب ونتوب.