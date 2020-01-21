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تعليم

جامعة القاهرة تجدد الخطاب الديني .. محمود علم الدين يكشف لـ صدى البلد التفاصيل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:58 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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خالد محيي الدين
بدأت جامعة القاهرة وقيادتها المتمثلة في الدكتور "محمد عثمان الخشت" رئيس الجامعة في اتخاذ خطوات جادة في ملف تجديد الخطاب الديني.

أكد الدكتور "محمود علم الدين"، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد"، أن الجامعة تقوم بشكل دائم بالتركيز علي القضايا المجتمعية الهامة، خاصة التي تتعلق بتجديد الفكر والخطاب الديني.

ونوه إلي أن الجامعة تساهم في تطوير الخطاب الديني عبر آليات كثيرة، تتمثل في الندوات، الحلقات النقاشية والمؤتمرات الفعالة، موضحا أن الجامعة تولي اهتماما بدعوة الكتاب والمفكرين المهتمين والمتخصصين بذلك الملف المجتمعي.

 أوضح الدكتور "محمود علم الدين"، أن رئيس الجامعة الدكتور "محمد عثمان الخشت"، لديه رؤية فكرية عظيمة حول تطوير العقل المصري، نظرا لكونه العنصر والمرتكز الأساسي لتطوير أي خطاب داخل المجتمع المصري.

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ناقش الدكتور "الخشت" قضايا تجديد الخطاب الديني خلال اجتماعه منتصف شهر يناير الجاري، مع أعلام كلية دار العلوم المتمثلين في الدكتور "عبد الراضي عبد المحسن" عميد دار العلوم وعميد الكلية السابق "محمد الطويل" فضلا عن حضور الدكتور "أحمد درويش" مقرر لجنة الدراسات الادبية واللغوية بالمجلس الأعلي للثقافة.

وتضمن ذلك اللقاء المثمر مناقشة فعالة حول رؤية رئيس الجامعة القاهرة الدكتور "محمد عثمان الخشت"، الخاصة بتطوير العقل المصري الذي بدوره ينعكس علي تجديد الخطاب الديني.

كما تحمل كلية دار العلوم علي عاتقها دورا كبيرا في تجديد الخطاب الديني، من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تقوم علي الحفاظ علي اللغة العربية والهوية المصرية.

بالإضافة للدورة التدريبية التي قدمتها كلية الإعلام الواعظات، حيث اشاد بها وزير الأوقاف الدكتور "محمد مختار جمعة" خلال استضافته بالكلية ديسمبر الماضي، نظرا لما قدمته ادارة الكلية المتمثلة في الدكتورة "هويدا مصطفي" من توفير للإمكانيات والاستديوهات خاصة لتدريب الواعظات.

في ذات الوقت تحدث الدكتور "محمد الخشت" خلال تصريحات تلفزيونية عن دور الجامعة الفعال في تجديد الخطاب الديني ومحاربة الحزبية الطائفية داخل الجامعة، قائلا "الدولة المدنية الصحيحة يجب ان تقوم علي التعايش وقبول الاخر".

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وأشاد الدكتور "رمضان الحضري" أستاذ النقد والبلاغة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمؤلفات الدكتور "محمد عثمان الخشت" الخاصة بتجديد الخطاب الديني، واصفا "الخشت" بالفيلسوف الذي استطاع توضيح سبب حالة الجمود التي يعيشها المجتمع الإسلامي لعيوب في فهم مناهج الإسلام الصحيحة، مؤكدا " ليس العيب في نهج الإسلام ذاته".
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