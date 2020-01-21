اتفقنا على 200 ألف دولار.. فيديو مسرب بين هشام عبد الحميد وأيمن نور

عرض الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، فيديو يرصد خلافا بين أيمن نور، والممثل الهارب هشام عبد الحميد، على أجره في قناة "الشرق" الإخوانية.





وقال الممثل هشام عبدالحميد في الفيديو «اتفقت مع الدكتور أيمن نور على 200 ألف دولار مش 150 ألف».

وقام "عبد الحميد"، بإجراء مكالمة هاتفية مع أيمن نور، قائلًا «أنا اتفقت معاك على 200 ألف، أنا ماليش دعوة بظروف القناة، دى آخر حلقة ليا في القناة، أنت عارف أهمية الفلوس للناس».





وعلق الإعلامي محمد الباز، " الفلوس دي بتجيلهم عشان مجموعة فشلة ولو مكانوش فشله مكانوش سابوا البلد".





وتابع الإعلامي محمد الباز، أن العاملين في قناة الشرق قد أبدوا استياءهم على الأموال الطائلة التي تدفع للمذيعين والتي تصل لملايين.



