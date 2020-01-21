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مرأة

قبل ما تعملها.. 11 معلومة يجب معرفتها عن إجراء قسطرة القلب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:50 م
قبل ما تعملها | 11
قبل ما تعملها | 11 معلومة يجب معرفتها عن إجراء قسطرة القلب
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اسماء محمد

يتعرض البعض للإصابة بإحدى المشكلات الصحية المرتبطة بعضلة القلب والأوعية والشرايين التى تحتم الخضوع لعملية القسطرة لاكتشاف حقيقة الاضطرابات الداخلية.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المريض فعلها قبل الخضوع للقسطرة القلبية لتجنب التعرض لأى من مضاعفاتها.

عرض موقع "hopkinsmedicine" أهم النصائح التي يجب المريض فعلها قبل الخضوع لعملية القسطرة في القلب.

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- أخبر الطبيب إذا كان لديك أي نوع من أنواع الحساسية من صبغة التباين أو اليود؛ أو أى أدوية أو مواد مطاطية أو شرائط أو أدوية مخدرة "موضعية وعامة".

- تحتاج إلى الصيام (لا تأكل أو تشرب) لفترة معينة قبل العملية"اسأل الطبيب".

- إذا كنت سيدة متزوجة فيجب التأكد من عدم الحمل وإذا ثبت وجود جنين يجب اخبار الطبيب أولا.

- أخبر طبيب إذا وجد أي ثقب في الجسم على الصدر أو البطن.

- أخبر الطبيب بجميع الأدوية التى تتناولها والفيتامينات والأعشاب والمكملات الغذائية.

- قد يطلب الطبيب إيقاف بعض الأدوية قبل الإجراء، ويجب الالتزام بها.

-  أخبر طبيبك إذا كان لديك تاريخ من اضطرابات النزيف أو إذا كنت تتناول أي أدوية مضادة للتخثر " تخفيف الدم" أو الأسبرين أو الأدوية الأخرى التي تؤثر على تخثر الدم

- إذا كان لديك أي مشاكل في الكلى فيمكن أن تسبب صبغة التباين المستخدمة خلال قسطرة القلب تلف الكلى خاصة من يعانون من ضعف وظائف الكلى، فلابد من مراجعة الطبيب في هذه النقطة.

- قد يطلب طبيبك إجراء فحص دم قبل الإجراء لمعرفة المدة التي يستغرقها تجلط الدم.

- في بعض الحالات يتم إعطاء مهدئ للمريض لمساعدته على الاسترخاء فإذا حدث هذا فيجب أن يكون معك أحد الأصدقاء أو الأقارب لمساعدتك فى الرجوع للمنزل.

- أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل في صمامات القلب أو تستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو أي أجهزة قلبية مزروعة أخرى.

- يطلب من المريض التوقيع على نموذج موافقة أو السماح بإجراء العملية ، إقرأ البنود جيدا قبل التوقيع.

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