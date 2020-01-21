الدوري المصري.. بيراميدز يكتفي بثلاثية في شباك مصر للمقاصة



شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين واستطاع لاعبو بيراميدز إحراز الهدف الأول في الدقيقة "20" عن طريق اللاعب عبد الله السعيد.

وحاول لاعبو مصر للمقاصة إحراز هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من خلال هجمة مرتدة كادت أن تسكن شباك بيراميدز ولكن لم يحالفهم الحظ .





في الدقيقة "44" تمكن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من إحراز الهدف الثاني في شباك مصر المقاصة لينهي على المباراة مبكرا .

ولجأ حكم المباراة لطرد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر للمقاصة نتيجة الاعتراضات المتتالية على قرارات حكم المباراة .





وعقب انطلاق أحداث الشوط الثاني تمكن لاعبو مصر للمقاصة من إحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب صلاح أمين في الدقيقة "78"من خلال ركلة جزاء .





وعاد لاعبو بيراميدز من جديد ليضعوا الهدف الثالث في الدقيقة "87" عن طريق اللاعب محمد حمدي من خلال تمريرة رائعة من ابراهيم حسن الي محمد حمدي يمين منطقة الجزاء ليتمكن من لمس الكرة بطريقة رائعة لتسكن شباك مصر للمقاصة .





وحاول لاعبو مصر للمقاصة إحراز هدف قبل انتهاء المباراة من خلال الهجمات المرتدة علي مرمى شباك بيراميدز ولكن لم يحالفهم الحظ .





وأهدر صلاح أمين ركلة جزاء تم احتسابها لصالح مصر للمقاصة حيث تمكن المهدي سليمان من التصدي لها بكل مهارة ليحرم المقاصة من تقليص الفارق .





ويحتل نادي بيراميدز المركز الخامس برصيد "23 " نقطة، بينما يتواجد مصر للمقاصة في المركز الخامس عشر برصيد"11" نقطة .