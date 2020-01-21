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أخبار العالم

الجيش اليمني يسقط طائرتين حوثيتين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية أطلقت، مساء أمس، صاروخًا استهدف أحد المساجد القريب من القوات الخاصة بمدينة مأرب نتج عنها إصابة عدد من الأشخاص".

واعتبر مجلي أن "تصعيد الحوثيين لعمليات استهداف المساجد والمواقع الآهلة بالسكان والأعيان في المدنية يأتي ردا على الهزائم التي تتلقاها في مختلف الجبهات القتالية، وتؤكد النزعة الانتقامية ضد الشعب اليمني".

وأشار إلى "إفشال محاولات تسلل عناصر للحوثيين إلى مواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف، والتعامل مع محاولة تسلل أخرى إلى قرب نقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مارب والجوف".

وأكد "القضاء على تلك العناصر التي سقطت بين قتيل وجريح، والقبض على عدد آخر وفرار البقية، داعيا الصليب الأحمر إلى "انتشال جثث الصرعى من الحوثيين".

ولفت إلى "القبض على عدد من المغرر بهم من عناصر الحوثيين، ونقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات".

كما اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثيين، باستهداف مسجد مجاور لإحدى منشآته العسكرية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بعد ثلاثة أيام من قصف مماثل أوقع نحو 160 قتيلًا وجريحًا.
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