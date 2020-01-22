اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة للكتاب

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، والذى ستقام فعالياته بدءًا من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

ويشارك فى الدورة51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع" 40 دولة، وتحل السنغال كضيف شرف، واختار الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام ويضم 808 جناح عرض و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق إلكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف 40 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث تشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، وغانا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، وإريتريا، والصومال، ونيجيريا".