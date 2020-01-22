بـ لوك غريب.. مايا دياب بإطلالة جريئة على إنستجرام





وظهرت بها مايا دياب، ببلوفر مكشوف الصدر يبرز عن جمالها باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الرموش السوداء التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الأنيق.





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وتركت مايا شعرها الأشقر القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.





وأختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية اللافتة والتى تتكون من قرط طويل باللون الذهبى مع خاتم عريض لليد.

نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجريئة.