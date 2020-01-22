بعد عملها مبيض محارة.. أم إسراء: باكل لقمتي بعرق جبيني وأشرّف الدنيا بحالها

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، تقريرًا عن السيدة أم إسراء التي تعمل "مبيض محارة" وتنفق على أولادها في مراحلهم التعليمية.





وقالت أم إسراء خلال حلقة اليوم من برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون إي»، أنها تعمل وتنفق على أولادها في التعليم وتتحدى ظروفها، منوهة أنها تذاكر لأولادها دروسهم ولا تخرج إلى العمل قبل إطعامهم وذهابهم للمدرسة.





وأضافت أم إسراء: «في ناس بتقول عليا أني مشرفشي.. بس أنا بأكل لقمتي بعرق جبيني وأشٌرف الدنيا بحالها».





وتقدم الإعلامية بسمة وهبه برنامج «كل يوم» بصحبة الإعلامي خالد أبو بكر يوميا من الساعة التاسعة.